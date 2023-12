Bari, rapina in una lavanderia a Poggiofranco: caccia al colpevole

Rapina a Poggiofranco. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, 15 dicembre. Nel mirino, una lavanderia situata in viale Kennedy. Secondo quanto emerso, ad agire, sarebbe stato un unico individuo che, con il volto coperto, sarebbe riuscito a farsi consegnare il denaro dileguandosi subito dopo per le vie della città. Attualmente è in corso la quantificazione del colpo. Sul posto, immediato l’intervento della polizia con agenti delle Volanti e della Squadra Mobile. Sono in corso le indagini per risalire all’identità del responsabile.

Foto repertorio