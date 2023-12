Bari, slitta l’avvio del porta a porta: “Troppi residenti non censiti”

Residenti non “registrati” per la Tari. E’ la scoperta di Comune e Amiu nei rioni Picone, Carbonara, Ceglie e Loseto durante le procedure di consegna delle pattumelle per l’avvio del porta a porta. Dalle ispezioni è risultato che il 20 per cento dei residenti di queste zone risulterebbe “sconosciuto” alla Tari. Un dato che ha portato a rinviare a dopo le feste l’avvio del servizio vero e proprio, con relativa rimozione dei cassonetti. “Dobbiamo raggiungere il maggior numero possibile di abitanti – ha detto l’assessore all’Ambiente, Pietro Petruzzelli – e al momento è stato distribuito più del 70 per cento del materiale e sarebbe un numero già sufficiente per avviare il servizio. Il problema è che nel corso della distribuzione sono state scoperte delle sacche di utenti non censiti negli elenchi Tari”. Anche negli altri quartieri dove è partito il porta a porta sono stati trovati residenti non censiti, ma in una percentuale minore rispetto a quella di Picone e degli altri rioni. Alle 18mila utenze domestiche (per un totale di oltre 40mila residenti) e 1.523 utenze non domestiche si aggiungeranno quindi i nuclei famigliari scoperti proprio in questa fase.