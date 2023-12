Forte vento in Puglia, allerta gialla fino a domani

Allerta meteo su tutta la Puglia dove, già a partire dalle ore di ieri, cittadini e turisti si sono imbattuti in un forte vento che, secondo quanto emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile, diramato il 15 dicembre, durerà fino a domani. In particolare, a partire dalle 8 del 15 dicembre e per le successive 24-36 ore, sono previsti forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con ulteriori rinforzi sulle aree litoranee ed appenniniche, oltre a mareggiate lungo le coste esposte.

Disagi a Bari dove, in via Sparano, il forte vento, ha causato il crollo di un palo della luce. Non si sono registrati feriti. La caduta del palo è stata frenata dal reticolo di luminarie installate per il periodo natalizio. Lo spavento però è stato forte. Sul posto sono intervenuti gli operai che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Foto repertorio