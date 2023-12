Mareggiate a Bari, a Palese strada invasa da acqua

Le forti mareggiate stanno creando non pochi problemi ai quartieri che si affacciano sul mare. In particolare disagi vengono registrati a Palese dove il lungomare è quasi completamente “invaso” di acqua. Lo segnalano i residenti sui social. Ma non solo: anche a San Girolamo ormai le mareggiate hanno quasi del tutto distrutto parte della spiaggia di ciottoli.