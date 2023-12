Natale a Rutigliano con i personaggi di Disney: attesa la parata

A Rutigliano è tempo di shopping natalizio per una domenica di aperture straordinarie dei negozi e tanti eventi collaterali. Gli appuntamenti gratuiti del Natale a Rutigliano proseguono il 17 dicembre con A suon di acquisti Christmas edition: sono circa 50 gli esercizi commerciali nelle principali vie del commercio e nel centro storico del comune barese – via Leopoldo Tarantini, corso Cairoli, corso Mazzini e via Mola – nel quale si potranno effettuare acquisti in due diverse fasce orarie. Dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, infatti, i titolari vi accoglieranno per accompagnarvi nella scelta dei regali natalizi o per un pensiero last minute per la persona amata. Una giornata di shopping accompagnata da musica e spettacoli.

Tra la musica degli zampognari e le casette di legno che ospitano le associazioni sul territorio, domenica è prevista anche una grande parata natalizia con i personaggi del mondo Disney ad accogliere grandi e piccini nelle strade dello shopping. Rutigliano si trasforma poi in circo all’aperto tra acrobazie mozzafiato e mangiafuoco, con spettacoli itineranti realizzati da artisti circensi. Il mese di eventi di Natale a Rutigliano 2023 – realizzato dalla Wonderland Eventi con il patrocinio del Comune di Rutigliano – si chiude il 6 gennaio con l’arrivo della Befana in piazza Colamussi, con uno show acrobatico che la vedrà calarsi dal palazzo settecentesco che domina la piazza.