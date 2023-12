Nunzia a Pomeriggio 5: il nome della conduttrice scritto sulla mano

E’ diventato virale e ripreso in tutta Italia lo screenshot di Nunzia, la signora delle orecchiette, che intervistata a Pomeriggio Cinque da Myrta Merlino, risponde alle domande in merito a San Nicola e alle origini di Babbo Natale, dopo un recente servizio della Cnn. Nunzia però per ricordarsi il nome della presentatrice lo ha scritto sulla mano, come si nota proprio durante l’intervista. Il dettaglio è stato notato dal giornalista Davide Maggio, uno dei massimo esperti ed osservatori del piccolo schermo.