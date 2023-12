Oltre 800mila euro occultati al Fisco, nei guai impresa nel Foggiano

Oltre 800 mila euro di ricavi occultati al Fisco. È la somma che, secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza in seguito a un controllo fiscale condotto dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Foggia, sarebbe stata evasa da un società di Vieste, operante nel settore pubblicitario.

L’impresa, rappresentata da un professionista del settore, è stata individuata dalla Guardia di Finanza all’esito di specifiche analisi di rischio nonché in base alle risultanze delle banche dati in uso al Corpo, da cui erano emersi alcuni elementi di anomalia nelle dichiarazioni dei redditi relative a talune annualità. Durante l’intervento eseguito dai Finanzieri e in seguito a successivi approfondimenti di natura tributaria sono emerse varie irregolarità, tra cui l’omessa istituzione di libri e registri obbligatori, nonché la sottrazione a tassazione di redditi per oltre 800 mila euro ed altre violazioni concernenti l’imposta sul valore aggiunto.