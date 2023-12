Sorpresi a smontare auto rubate, due arresti nel Foggiano

Smontavano e riciclavano auto rubate. Per questa ragione, due persone, sono state arrestate dai carabinieri a Cerignola. I due, in particolare, sono stati sorpresi mentre si trovavano in una zona di campagna intenti a smontare parti meccaniche di un’Audi Q3 e una Ford Kuga, rubate entrambe il giorno prima rispettivamente ad Altamura e Trani.

Due complici, presenti sul posto, sono riusciti a dileguarsi a bordo di un furgone abbandonando parte degli attrezzi utilizzati per smontare le vetture. I carabinieri, nel corso delle operazioni, hanno recuperato le carcasse di altri cinque veicoli rubati abbandonati nelle immediate vicinanze.

Foto repertorio