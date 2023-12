Turismo, dall’atmosfera incantata alle tradizioni: ecco Cisternino

Tra ulivi secolari e paesaggi mozzafiato si nasconde Cistenino, un pittoresco borgo situato in Puglia. Si tratta di un vero e proprio scrigno di bellezza dove il tempo sembra essersi fermato e dove la vita sembra scorrere a tratti lentamente, tra vicoli, folklore e tesori architettonici e culinari dal “sapore antico”.

La magia dell’atmosfera incantata

Cisternino è indubbiamente capace di incantare i visitatori con il suo fascino autentico e l’atmosfera rilassata. Le stradine acciottolate e le case dalle tonalità chiare, per lo più bianche, dall’aspetto antico si snodano attraverso il centro storico, creando un labirinto affascinante da esplorare. Le pareti bianche delle abitazioni sono decorate con fiori colorati, con balconi che si affacciano nelle stradine dove la quotidianità sembra scorrere a ritmo lento. In ogni angolo di Cisternino, si respira un’atmosfera unica e intima.

Il Belvedere di Cisternino

Una delle attrazioni più suggestive di Cisternino è senza dubbio il Belvedere, un punto panoramico che regala una vista spettacolare sulla Valle d’Itria. Le colline punteggiate da trulli, le caratteristiche costruzioni in pietra a forma conica tipiche della zona, si estendono all’orizzonte creando un quadro indimenticabile. Il Belvedere è il luogo perfetto per ammirare il tramonto, quando il cielo si tinge di tonalità calde e la magia di Cisternino raggiunge il suo apice.

Cisternino e i tesori architettonici

I trulli di Cisternino sono autentici gioielli architettonici. Queste costruzioni in pietra, con i loro tetti conici distintivi, sono simbolo dell’intera regione della Puglia. Gli abitanti locali hanno sapientemente preservato e restaurato questi trulli, trasformandoli in accoglienti bed and breakfast, ristoranti tradizionali e negozi di artigianato locale. Perdersi tra i vicoli del centro storico offre l’opportunità di ammirare da vicino queste opere d’arte architettonica e di immergersi nella storia millenaria del luogo.

La magia? Non solo architettura, ma anche cibo ed eventi

Oltre alle sue attrazioni visive, Cisternino conquista i visitatori anche attraverso il palato. Il borgo è celebre per la sua cucina tradizionale pugliese, che vanta piatti ricchi di sapori autentici e ingredienti freschi che si mescolano a sapori antichi. I ristoranti locali servono specialità come la carne alla brace, cucinata direttamente davanti ai clienti, e la pasta fatta a mano con salse ricche di gusto. Un pranzo o una cena a Cisternino è un viaggio sensoriale che soddisferà ogni amante del buon cibo. Cisternino è anche spesso animato da eventi e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Durante l’estate, le piazze del borgo si riempiono di musica, balli e festival tradizionali che celebrano la cultura locale. Gli abitanti accolgono i visitatori con calore, invitandoli a partecipare alle festività e a scoprire il vero spirito di Cisternino.

Come arrivarci

Per coloro che scelgono di prendere l’aereo, l’aeroporto più vicino è quello di Bari, distante circa 90 chilometri da Cisternino. Dall’aeroporto, è possibile noleggiare un’auto per immergersi completamente nel paesaggio pugliese, attraversando uliveti e colline punteggiate di trulli. Chi preferisce il treno può raggiungere la stazione di Ostuni, a circa 15 chilometri da Cisternino, e da lì optare per un taxi o un servizio di noleggio auto locale. Le strade che conducono a Cisternino offrono panorami mozzafiato, con campi di grano dorato che si estendono all’orizzonte e antichi uliveti che accolgono i viaggiatori con il loro fascino senza tempo. Indipendentemente dal percorso scelto, ogni strada verso Cisternino promette un viaggio indimenticabile attraverso la suggestiva magia dei paesaggi pugliesi.

Foto Freepik