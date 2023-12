Bari, il Natale del Municipio 2 tra mercatini e notte bianca

Per quest’anno il municipio 2 ha dovuto rinunciare al villaggio di Babbo Natale al parco Rossani. Gli operatori commerciali non hanno infatti reiterato la richiesta dello scorso anno. Ma nonostante questo non mancheranno tra Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale e Mungivacca altri mercatini dell’artigianato e di prodotti agroalimentari e una notte bianca. “Non abbiamo avuto a disposizione molte risorse finanziarie per organizzare altri eventi – spiega il presidente Gianlucio Smaldone – Grazie al contributo straordinario del Comune siamo riusciti ad illuminare le strade con le luci natalizie”.

Nel quartiere Poggiofranco fino alla scorsa domenica nel giardini di Frida negli spazi del parco Campione in via Angelini si è svolto il mercatino dell’antiquariato, artigianato e collezionismo. Dalle ore 8 fino al tramonto.

Ieri e oggi in piazzetta dei Papi, sempre a Poggiofranco, la ‘Factory di arte in volo’ organizza il mercatino delle belle arti di Babbo Natale. Oggi a partire dalle 10.30 si terranno laboratori, esibizione di pizzica e taiko (tamburi giapponesi), giochi di squadra con l’arrivo alle 18 di Babbo Natale per la consegna delle letterine dei desideri.

Nel corso della settimana poi nei mercatini della Coldiretti si potrà degustare ed acquistare direttamente dai produttori agricoli: olio exstravergine di oliva, miele, ortofrutta, formaggi e salumi, sottoli, confetture, legumi, dolci, spremute di melograno, cesti natalizi e tanti altri prodotti.

E infine oggi è attesa la notte bianca. In occasione del Natale infatti alle ore 1830 su viale Papa Pio XII si svolgeranno tre eventi tra musica e magia. Si terrà un concerto musicale e a seguire alle 1830 il coro di luci bianche della scuola di musica “Il Pentagramma”. Infine alle 1930 è atteso uno spettacolo di magia. L’evento è perfetto per famiglie e bambini.

Non sono comunque tantissime le luminarie nel Municipio2. La strada più illuminata è senza dubbio corso Benedetto Croce. Una cascata di luce fa comunque respirare l’aria di Natale anche in via Stefano Jacini, via Pavoncelli, via Concilio Vaticano II e via Giulio Petroni. Poi anche via Campione e via Pasubio.