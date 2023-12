Bari, solidarietà ed eventi: il Natale a “intermittenza” di Carbonara

Il Natale a Carbonara ha luci ad intermittenza. Ci sono strade dove la buona volontà del singolo ha acceso le speranze e altre completamente al buio. Non ci sono onde di luce e neanche colori che si alternano. Per lo più fili colorati che adornano alcuni balconi. Nella piazza principale di Carbonara, Umberto I, c’è un grande albero a ricordare che il Natale è alle porte. E poi ci sono le associazioni del territorio che arrivano dove spesso le istituzioni si fermano. Come da tradizione le associazioni culturali Barinquarta e Voglia di crescere, hanno realizzato un albero di Natale con materiali ecosostenibili in piazza Garibaldi 12. La cosa più bella ed importante è stata quella di aver coinvolto anche persone con difficoltà motorie, che hanno realizzato mattonelle di lana da casa.

Durante le feste natalizie ci sono diversi eventi che animeranno il Natale del quartiere. In corso la mostra dei presepi realizzati con materiali di riciclo che sarà aperta fino al 6 gennaio. Lo scopo è quello di sensibilizzare e informare sulla raccolta differenziata che il Municipio IV, in collaborazione con Amiu, sta portando avanti in vista dell’imminente attivazione del servizio porta a porta. Tutti gli eventi previsti in rassegna, dedicati in primo luogo ai più piccoli, sono il risultato del lavoro della rete tessuta tra i diversi soggetti del territorio.

Il cartellone natalizio, prevede sette appuntamenti:

22 dicembre – alle ore 18, in piazza Trieste, a Carbonara, il Villaggio di Natale con stand gastronomici, distribuzione di doni per i più piccoli e la presentazione del presepe vivente nell’ipogeo del Castello

23 dicembre a partire dalle ore 17, l’esibizione della Marching street band per le strade del territorio

24 dicembre a partire dalle ore 10, l’esibizione della Marching street band per le strade del territorio

31 dicembre a partire dalle ore 10, l’esibizione della Marching street band per le strade del territorio

2 gennaio alle ore 19, nella parrocchia Santa Rita, il concerto natalizio a cura dell’Accento acustico Christmas Swing

4 gennaio alle ore 19, nella chiesa San Giorgio, il concerto gospel a cura di Sisters in act

5 gennaio alle ore 17.30, nel Castello di Ceglie del Campo, l’iniziativa Aspettando la Befana con la distribuzione di calze e dolci per tutti i bambini e l’organizzazione di un momento musicale.