Anche quest’anno Bari, con la sua festa in piazza per accogliere il nuovo anno, sarà in diretta su canale 5 insieme a Genova. Lo ha annunciato il sindaco Antonio Decaro.

“Una conferma importante per la nostra città – dice Decaro – che tornerà nelle case degli italiani con le sue immagini più belle. Ora non ci resta che prepararci al meglio per festeggiare il nuovo anno insieme a Coez, Frah Quintale ed a Ermal Meta”.