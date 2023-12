Cucina, ricco di vitamine e alleato del cuore: in tavola il pompelmo

Ricco di vitamine e proprietà benefiche per l’organismo e dal sapore unico e rinfrescante. Oggi in tavola portiamo il pompelmo, un agrume ricco di sorprese capace di apportare notevoli benefici a corpo e mente. Ma andiamo per gradi. In primis il pompelmo è una ricca fonte di vitamina C, un potente antiossidante che supporta il sistema immunitario, combatte i radicali liberi e favorisce la produzione di collagene per una pelle sana. Ma non solo, il pompelmo è infatti ricco di fibre. Queste ultime favoriscono la digestione e aiutano a mantenere un sistema digerente sano. Consumare questo frutto può essere particolarmente benefico in particolare per chi soffre di problemi digestivi.

Inoltre, diversi studi hanno dimostrato che il pompelmo può contribuire a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, promuovendo così la salute cardiovascolare. Infine, ma non perché meno importante, oltre ad essere un ottimo alleato nel favorire il controllo dell’appetito e nel regolare i livelli di zucchero nel sangue, il pompelmo è ricco di flavonoidi e carotenoidi, che agiscono come potenti antiossidanti. Questi composti aiutano a proteggere le cellule dai danni causati dai radicali liberi, contribuendo a prevenire malattie croniche. Spesso non è apprezzato per il suo gusto amarognolo, ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola in maniera differente dal solito.

Salmone al pompelmo e zenzero

In una ciotola, mescolare il succo di pompelmo, lo zenzero grattugiato, la salsa di soia e il miele. Condire i filetti di salmone con sale e pepe. In una padella antiaderente, cuocere i filetti di salmone su entrambi i lati fino a quando sono dorati. Versare la salsa al pompelmo sulla parte superiore del salmone e cuocere per altri 2-3 minuti. Servire il salmone su un letto di quinoa o cous cous (basteranno circa 50 grammi a testa), cospargere con prezzemolo fresco e guarnire con fette di pompelmo.

Risotto con pompelmo e gamberi

Inizia preparando il brodo vegetale mantenendolo caldo durante la preparazione del risotto. Sbuccia i pompelmi (ne basteranno due) e separa gli spicchi. Taglia gli spicchi a pezzi più piccoli e preleva il succo. Trita finemente la scorza per usarla come decorazione finale. In una padella larga, scalda 2 cucchiai di olio d’oliva. Aggiungi i gamberi sgusciati e cuoci per 2-3 minuti su ogni lato o fino a quando non saranno rosa e opachi. Rimuovi i gamberi dalla padella e tienili da parte. Nella stessa padella, aggiungi il restante olio d’oliva e la cipolla tritata. Fai appassire la cipolla a fuoco medio per circa 3-4 minuti. Aggiungi l’aglio tritato e il riso nella padella. Tosta il riso per 1-2 minuti, mescolando costantemente fino a quando i chicchi diventano trasparenti sui bordi. Versa del vino bianco nella padella (andrà bene mezzo bicchiere) e mescola fino a quando il vino è evaporato. Successivamente, aggiungi il brodo un mestolo alla volta, mescolando costantemente e attendendo che il liquido venga assorbito prima di aggiungere altro brodo. Continua questo processo fino a quando il riso non sarà cotto al dente. A metà cottura, aggiungi il succo di pompelmo al risotto e continua a mescolare. Quando il riso sarà pronto, aggiungi i gamberi alla preparazione e continua la cottura finché il risotto non raggiunge la consistenza desiderata. Togli la padella dal fuoco e aggiungi il burro (circa 50 grammi per 300 grammi di riso e 300 di gamberi) e la scorza di pompelmo tritata. Mescola bene per ottenere una consistenza cremosa. Aggiusta di sale e pepe a piacere. Guarnisci il risotto con prezzemolo fresco tritato. Consigliamo di servire caldo.

Foto Freepik