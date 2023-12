L’augurio per Natale? Una vita senza stress: l’indagine

Per natale gli italiani vorrebbero davvero augurarsi una vita senza stress ed ansia (71%), prospettive lavorative migliori e stabili (59%), la serenità di vivere in un mondo all’insegna della pace (66%) e la salute per sé stessi e i propri cari (62%). Il quadro emerge da un’indagine promossa da Baci Perugina condotta da metodologia Social web opinion analysis su un campione di 1.200 utenti web e attraverso un monitoraggio dei principali social network, forum, blog e community nazionali.

L’azienda ha indagato su questo tema, rivelando che dopo gli auguri di buon compleanno (25%) i più attesi dagli italiani sono proprio quelli di Natale (22%). Il 64% degli intervistati ha rivelato che attende il periodo natalizio come “momento di pausa” ma c’è anche chi lo definisce “il periodo preferito dell’anno” (56%) o chi lo accosta ad un’atmosfera ideale per i buoni sentimenti (49%) e per sentire persone solitamente distanti (44%).

In base allo studio cosa “sicuramente non può mancare” a Natale, dopo i regali, sono le frasi d’augurio e buon auspicio, che gli italiani scrivono principalmente utilizzando frasi standard (25%), in modo personalizzato (24%), con citazioni d’autore (21%) oppure scegliendo versi di canzoni (18%). Ma il 29% attinge da internet, il 26% dai social, il 22% dai libri.

C’è però anche chi, il 17% chiede di scriverli direttamente all’intelligenza artificiale. Prima ancora dei classici cartoncini scritti a mano che accompagnano i regali ad amici e parenti (26%), gli italiani preferiscono inviare i propri auguri di Natale tramite Whatsapp (32%).