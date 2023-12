Threads, il nuovo social, è disponibile anche in Italia!

Terminata l’attesa: Threads è ormai disponibile anche in Italia e in tutta l’UE da qualche giorno.

Dopo Regno Unito, Stati Uniti e altri Paesi, è il momento di scoprire le funzionalità di questa nuova piattaforma social.

Threads è presentata come “area di discussione” di Instagram, una sorta di microblog e proprio per questo l’app è utilizzabile direttamente attraverso Instagram, conservando quindi i propri dati, la propria foto e anche i propri Follow, oppure è possibile creare un profilo nuovo.

In questo “spazio di dialogo positivo” creato da Meta, i post condivisi possono contenere fino a 500 caratteri e il limite per i video è di 5 minuti di durata. Oltre che scrivere i propri post, si può si può rispondere, commentare, ripostare dei contenuti, allegare immagini e foto e, cosa che al momento sembra incuriosire e divertire gli utenti, è possibile registrare vocali che vengono direttamente trasformati in testo.

Dunque, la possibilità di interagire sentendo la voce dei propri idoli o dei fantomatici vip del momento e potendo rispondere ad essi con la propria voce, pare essere uno strumento particolarmente apprezzato della piattaforma.

Sono molti, infatti, i vip che hanno già creato i loro profili Threads per avere una nuova vetrina, da Fiorello a Chiara Ferragni, a Laura Pausini, Tiziano Ferro, Vasco, Cesare Cremonini, e molti altri.

Il feed dell’app mostra tutti i thread degli account seguiti e di quelli consigliati e la grossa differenza con le altre piattaforme Meta, quali Instagram e Facebook è che non ha possibilità di una messaggistica privata!

Ad oggi Threads sembra un vero competitor, nonché nemico, di Twitter ormai noto come X di Elon Musk ma dall’utilizzo attuale appare essere anche molto simile ad Instagram.

Occorrerà forse capire come differenziare contenuti e comunicazione affinché l’app possa realmente avere successo, ma per il momento a questa novità abbiamo aderito anche noi! Su Threads c’è anche Borderline24 : https://www.threads.net/@borderline24bari