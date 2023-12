Turismo, crociere inarrestabili: nel 2024 atteso nuovo record

La crescita del turismo crocieristico non si arresta, in Italia come nel mondo. Nel 2024 i porti italiani registreranno un nuovo record per numero di passeggeri movimentati, grazie a oltre 5mila toccate nave: il traffico supererà la soglia dei 13 mln, il miglior dato degli ultimi 10 anni. I dati derivano dal report Italian Cruise Watch 2023 stilato da Risposte Turismo.

Civitavecchia sarà sempre più leader in Italia, oltre che a livello mondiale, superando per la prima volta la soglia dei 3 mln di passeggeri movimentati (3,45 milioni, +6% sul 2023). Invariate le altre posizioni sul podio, con Napoli che consolida la seconda posizione (1,61 mln di crocieristi, +4% vs 2023) davanti a Genova (1,38 mln di crocieristi, -8% vs 2023); a seguire Palermo, che raggiungerà la soglia del milione di crocieristi (+7,5% vs 2023). Sempre Civitavecchia si confermerà il porto leader per varietà di portafoglio clienti: il prossimo anno vi scaleranno il 62% delle compagnie crocieristiche operative sul Belpaese; alle sue spalle la coppia Napoli-Livorno (scelta dal 52% delle compagnie) e Catania (49%).