Va a fuoco tir sull’A14 tra Trani e Molfetta: disagi al traffico

È stato riaperto sulla A14 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Trani e Molfetta verso Bari precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 648. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, I soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Al momento, all’interno del tratto interessato, il traffico transita su una sola corsia e non si registrano turbative.