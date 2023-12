Anticiclone sull’Italia, bel tempo e caldo fino a Natale

Sarà bel tempo e caldo fino a Natale. Un anticiclone domina l’Italia creando una bolla potente e duratura. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo cui almeno fino a mercoledì sarà prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. Soltanto sulla Pianura Padana potrebbero formarsi alcune nebbie mattutine, soprattutto mercoledì, con conseguente ristagno dell’aria e inquinamento. “Questa gigantesca bolla calda – afferma Sanò – al suo interno ha temperature che a 1500 metri di altezza misurano valori superiori alla media di circa 12°C”. Non solo, nei prossimi giorni farà più caldo in montagna che in pianura e sulle vallate alpine si potranno toccare, già da oggi, i 16-18°C, così come previsti in Sicilia e Sardegna. L’anticicolne perderà un pò della sua forza giovedì e venerdì quando la tempesta invernale su Scandinavia e Polonia scenderà di latitudine sfiorando l’Italia e nel contempo un vortice africano risalirà verso il Mar Ionio.

Questo comporterà l’ingresso di venti fortissimi di maestrale attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno con piogge sulla Calabria e possibili raffiche fino a 100 km/h. Previste anche forti nevicate e bufere sui confini alpini fino a zero metri mentre la Valpadana risentirà del favonio, il vento caldo e secco che porterà un aumento termico. Successivamente l’alta pressione tornerà a rinforzarsi regalando alla vigilia, a Natale e a Santo Stefano bel tempo e un clima piacevole di giorno. Nel dettaglio: – Lunedì 18: Al nord bel tempo, caldo in montagna. Al centro soleggiato e mite. Al sud bel tempo prevalente. – Martedì 19: Al nord soleggiato. Al centro bel tempo su tutte le regioni. Al sud cielo poco nuvoloso. – Mercoledì 20: Al nord nebbie e cielo molto nuvoloso. Al centro nuvolosità diffusa. Al sud cielo irregolarmente nuvoloso. Tendenza: ingresso via via più forte del maestrale, piogge sul basso Tirreno.