Bari, a giugno lavori nel tribunale del Libertà

Inizieranno a giugno i lavori per “importanti interventi sugli impianti” della sede del tribunale civile di Bari, in piazza Enrico De Nicola. Lo ha detto il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, a Bari a margine dell’inaugurazione dei nuovi uffici della Procura. “Sono lavori che rimarranno utili per la giustizia, poi nel 2026 ci sarà il trasferimento almeno del primo lotto” del nuovo Parco della giustizia di Bari. “Sono sicuro – ha concluso – che i tempi saranno rispettati, fino a oggi c’è stata assoluta perfezione tra cronoprogramma e fattivo rispetto di quei tempi”.