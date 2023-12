Bari, discariche al Libertà: “Basta passerelle, siamo stanchi”

Sono esasperati i residenti di via Mario Pagano e di largo Crispi, nel rione Libertà. Da settimane i bidoni dell’immondizia vengono usati come discariche a cielo aperto: tantissimi i rifiuti abbandonati da cittadini che provengono da altri quartieri dove invece è attivo il porta a porta. “Siamo davvero esasperati – denunciano Rosa e Franco – i marciapiedi sono impercorribili, pieni di schegge di vetro, i bidoni sono pochi e inutilizzabili, ci sono rifiuti ovunque. Presto avvieremo una petizione popolare per chiedere l’installazione di telecamere, perché così non possiamo andare avanti”. I residenti denunciano l’assenza dell’amministrazione: “Ci sono solo passerelle, ma i problemi reali nessuno li risolve”.