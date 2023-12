Bari, fogna bianca a Sant’Anna: proseguono i lavori

Continuano i lavori per la realizzazione del tratto finale della fogna bianca in favore del quartiere Sant’Anna. “Manca veramente poco – spiega Lorenzo Leonetti, presidente I municipio – alla conclusione di questo importante lavoro che interessa tutto il quartiere e darà un importante slancio allo sviluppo di questo territorio sia dal punto di vista urbanistico che commerciale. Al termine dell’intervento, anche la balconata sul lungomare sarà ripristinata per bene. I carpentieri stanno lavorando in condizioni molto difficili, vista la vicinanza al mare, ma non mollano. Se passate da quelle parti incoraggiatelo pure voi”.