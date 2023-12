Bari, la Vigilia anche sul mare: l’iniziativa di Torre Quetta

In occasione delle prossime festività natalizie e della festa di fine anno Torre Quetta vuole dare un segno tangibile della propria presenza a tutti gli affezionati e non; in vista del caldo sole previsto, Torre Quetta darà appuntamento a quanti vogliano restare fuori dal caos cittadino, per il giorno 24 e 31 dicembre per l’aperitivo sul mare a suon di musica.

Nelle due giornate prefestive, la direzione di Torre Quetta, in accordo con alcuni chioschi che apriranno per l’occasione, propone una mattinata con musica live e tanti aperitivi.

In programma:

24 dicembre

dalle 11 del mattino fino al pomeriggio

DENNY MUSIC

Li definiscono, intensi, eclettici, coinvolgenti. Grandi osservatori si fanno portavoce di intere generazioni, provando a rappresentarle in musica, attraverso testi veementi, cercando di cogliere le ombreggiature dell’animo umano. Raccontiamo la vita reale, sdoganando le sfaccettature criptiche e paradigmatiche dell’emotività, con sonorità innovative.

31 dicembre

dalle 11 del mattino fino al pomeriggio

THE GOOD OLE BOYS

The Good Ole Boys sono una realtà affermata del r’n’b italiano e straniero.