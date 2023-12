Bari, in piazza Umberto si torna a pattinare sul ghiaccio: i dettagli

Quasi tutto pronto per la pista di pattinaggio a Bari. Dopo il via libera arrivato nei giorni scorsi, la pista, situata in piazza Umberto, è stata installata e si prepara ad accogliere adulti e piccini per il periodo natalizio.

L’apertura, secondo quanto raccontato a Borderline24 da Mimmo Zaccaria, amministratore della società che allestisce la pista di pattinaggio, dovrebbe essere prevista per mercoledì. Fino a sabato scorso, ha spiegato Zaccaria “mancava solo la fornitura Enel”. L’allaccio dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. “Una volta arrivata l’allacciatura, ci vorranno due giorni per ghiacciare la pista. Dunque, salvo imprevisti, saremo pronti ad inaugurarla intorno alle 18 di mercoledì”.

La pista, lunga 24 metri e larga 10, sarà aperta, come già evidenziato, a grandi e piccini. Il costo del biglietto sarà di 6 euro per mezz’ora e 8 euro per un’ora, senza distinzioni di prezzo per adulti o bambini.

Piazza Umberto resta il fulcro delle iniziative natalizie, tra mercatini (che resteranno fino al 26 dicembre), il villaggio di Babbo Natale e la giostra del trenino.

Non è comunque la prima volta che viene installata una pista di pattinaggio, anche se diversi anni fa scoppiarono polemiche da parte di alcuni professori universitari per l’alto volume della musica che veniva diffusa proprio dalla pista.