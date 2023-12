Colpi d’arma da fuoco a Poggiofranco questa sera intorno alle 20.30. In via Tauro è rimasto ucciso un uomo, un 63enne, incensurato. Sul posto polizia e 118 che ha provato a salvare l’uomo, inutilmente. In corso accertamenti.

Secondo alcuni testimoni, pare che prima degli spari ci sarebbe stata una lite tra due persone. La vittima è Mauro Di Giacomo, osteopata del Policlinico di Bari.