Bari, in piazza Mercantile l’albero di Natale dei commercianti

Piazza Mercantile ha il suo alberello di Natale. L’idea è dei commercianti e dei residenti ed è nata in segno di protesta per via dell’assenza di addobbi natalizi sul posto. “È molto triste e difficilmente comprensibile il motivo per cui piazza Mercantile per il secondo anno consecutivo è rimasta priva di qualsiasi luminaria o addobbi natalizi – hanno scritto negli scorsi giorni i commercianti e residenti dell’associazione “We are in Bari Vecchia”.

Oggi, l’alberello è stato finalmente montato. Al suo fianco un cartello che spiega le ragioni della sua presenza. “Ci sentiamo come le foglie sull’albero d’autunno. Una piazza fino a qualche anno fa iconica per la sua bellezza architettonica – si legge sul cartello – la sua accoglienza e il livello di socialità che ha sempre espresso. In centro luci e colori, in piazza buio e apparente abbandono. Ci chiediamo se sia frutto di una scelta politica consapevole ed in tal caso legittimamente ne chiediamo le motivazioni. I provvedimenti ultimi della Sovrintendenza che penalizzano fortemente le attività presenti hanno già fatto aumentare le preoccupazioni per il nostro futuro. Allora a partire dalla sera di martedì 18 daremo valore e visibilità alla nostra protesta mettendocelo noi un albero con relativi addobbi al centro della piazza. Un alberello dal forte valore simbolico che chieda partecipazione nelle scelte amministrative e coinvolgimento nelle decisioni che riguardano il futuro di ciascuno di noi, più dignità per chi dovrebbe essere considerato un’utile risorsa rispetto alle tante criticità che ogni giorno viviamo nel centro storico” – concludono.