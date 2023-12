Bari, via le auto da piazza De Nicola: il progetto

Nuova vita per piazza De Nicola, davanti al tribunale civile. Il Comune bandirà entro giugno la gara di appalto da 3 milioni e 400mila euro che riguarderà, tra gli interventi, anche il restyling di piazza De Nicola con relativa pedonalizzazione. Lo scopo è di creare “uno spazio di qualità, confortevole e ombreggiato per permettere agli studenti dell’Istituto comprensivo Principessa di Piemonte / Giuseppe Garibaldi di uscire da scuola in sicurezza e ai loro genitori di aspettarli in un nuovo prezioso spazio verde nel cuore del quartiere Libertà”, spiegano dal Comune. Il progetto prevede una ampia disimpermeabilizzazione del suolo, con la creazione di quattro collinette verdi su cui verranno stesi manti erbosi frugali che necessitano di basso apporto d’acqua e sono adatti ai nostri climi e alle condizioni di ombreggiamento del sito. Saranno piantumati circa 18 nuovi alberi, sotto i quali ci si potrà sedere grazie agli arredi in acciaio e legno, pensati appositamente per lo spazio. Le due palme centrali verranno conservate e valorizzate. La pedonalizzazione garantirà comunque la fluidità del traffico permettendo la svolta da via Calefati a via Giovanni Pascoli.