Canottaggio indoor, un cerignolano vince i campionati italiani

Il cerignolano Raffaele Andriotta, atleta del Cus Bari, è il campione italiano di canottaggio indoor. Lo annuncia il suo allenatore Paolo Attolino tramite le sue pagine social. Raffele, racconta Attolino, è “un ragazzo che si innamora del canottaggio e senza non pochi sacrifici si muove dalla sua Cerignola alla volta di Bari solo per allenarsi e credere nel suo sogno. Inutile sottolineare il valore dello sport come volano in un mondo che immagino sempre più inclusivo. Ad maiora Raf – continua l’allenatore – oggi dopo 33 anni mi hai nuovamente regalato l’emozione che ogni sportivo merita di provare almeno una volta nella vita”.

La gara di canottaggio indoor si è svolta nel palazzetto dello sport di Lignano Sabbiadoro, domenica 17 novembre.