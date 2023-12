Diritto alla casa, presidio a Bari: “Basta emergenza abitativa”

Si è tenuta nella giornata di oggi la terza manifestazione organizzata dal Movimento di lotta per la casa Bari, obiettivo: portare le rivendicazioni del diritto alla casa al sindaco Antonio Decaro e all’amministrazione. Nel corso del presidio organizzato nella giornata di oggi, i manifestanti hanno ottenuto un incontro formale con l’assessore al Patrimonio Vito Lacoppola.

“L’assessore – raccontano – ha confermato e riconosciuto la gravità dell’emergenza abitativa in città ed ha pertanto accolto le principali istanze del movimento: istituzione di un tavolo permanente congiunto composto dagli assessori competenti, le parti sociali, il Movimento di lotta per la casa Bari e associazioni del terzo settore; maggiore trasparenza negli atti tra gli enti preposti e le persone in emergenza che quotidianamente si rivolgono agli uffici competenti; convocazione del Prefetto per la diluizione degli sfratti esecutivi; garanzie che non saranno sbattute fuori casa, senza alternative valide, le famiglie in carico all’Erp e ai servizi sociali, che hanno richiesto l’attivazione del protocollo dell’emergenza abitativa. Il Movimento di lotta per la casa Bari nel confermare le mobilitazioni avviate nel mese di novembre, invita le persone in disagio abitativo ad aderire e sottoscrivere l’Appello per il diritto alla casa” – concludono.