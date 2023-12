Puglia, potenziate le strutture territoriali di servizio idrico

Il servizio idrico integrato pugliese compie nuovi passi: potenziate infatti, le strutture territoriali di AIP e AQP in Puglia, in particolare a Brindisi e Lecce. I presìdi, più nel dettaglio, consentiranno di monitorare efficacemente i progetti di prossima realizzazione ed i tanti interventi già realizzati negli ultimi anni sulle infrastrutture idriche, fognarie e di depurazione

Una necessità, quella del potenziamento, dettata dal cambio di passo attuato in questi anni, segnato dalla programmazione di un gran numero di investimenti e dalla realizzazione di interventi altrettanto cospicui, richiede una presenza sempre più capillare nei territori, per garantire che il potenziamento delle infrastrutture e la gestione accorta delle reti si accompagnino coerentemente al miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini. “Un progresso insieme alle comunità ed in loro favore”, come è emerso nel Palazzo della Provincia di Brindisi, durante la presentazione delle nuove sedi dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) e delle rinnovate strutture territoriali di Acquedotto Pugliese (AQP).

“L’Autorità Idrica, espandendosi e cioè aprendo due sedi operative nei Palazzi delle Province di Brindisi e Lecce – ha spiegato il Presidente Antonio Matarrelli – intende imprimere una svolta di assoluta importanza, tanto per avvicinare le funzioni di governo dell’acqua pugliese ai sindaci dei territori, quanto per accendere una interlocuzione diretta e costante tra costoro e le competenze tecniche dei nostri professionisti. Parimenti, è una conquista per la comunità brindisina che l’Acquedotto Pugliese, a cui va dato merito per l’impegno e la sensibilità dimostrati, acquisisca una nuova autonomia gestionale anche nel capoluogo. Il combinato disposto di queste due scelte, nella prospettiva del maggiore piano di investimenti mai programmato nel settore idrico in Puglia, va in direzione di una gestione diffusa, consapevole e attenta del bene pubblico più prezioso di cui l’umanità possa disporre” – ha concluso.

Parole a cui hanno fatto eco quelle di Francesca Portincasa, direttrice generale di AQP. “Territorio, ascolto, presenza e fiducia sono – ha sottolineato – elementi imprescindibili del nostro rapporto con le comunità. Dagli sportelli che si prendono cura dei cittadini e degli utenti, alle strutture territoriali complesse ed operative che contribuiscono a pianificare, realizzare, condurre e manutenere le opere; quella di Acquedotto Pugliese si conferma una presenza avveduta. Una prossimità che ci vede oggi riorganizzare i presìdi nel brindisino ed in ciascun ambito territoriale della Puglia, alla costante ricerca della migliore efficienza di impianti, infrastrutture e dell’intero sistema. Potremo così seguire meglio la realizzazione degli investimenti e far fruttare le opportunità che, grazie al lavoro svolto dall’Autorità idrica Pugliese e dalla Regione Puglia, stanno consentendo ad Acquedotto Pugliese di migliorare ulteriormente la gestione unificata ed efficiente della rete idrica, fognaria e della depurazione” – ha concluso.

La presentazione è stata anche l’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori nel brindisino: AQP nel 2023 ha impiegato 84,4 milioni di euro tra progettazione e realizzazione di lavori e interventi per il potenziamento, il risanamento, l’adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e gli allacci. L’Autorità Idrica Pugliese ha poi presentato anche a Lecce la nuova sede decentrata, alla presenza presidente della Provincia salentina, Stefano Minerva: “Abbiamo accolto positivamente la richiesta dell’Aip di aprire una nuova struttura presso la Provincia, che per noi quale Casa dei Comuni è chiamata a promuovere e sostenere le azioni che vanno a beneficio delle comunità locali. La presenza nel capoluogo salentino della sede Aip significa abbattere le distanze. È una svolta per tutti i sindaci che potranno – ha sostenuto Minerva – fare riferimento, in modo più rapido, al personale specializzato messo a disposizione dall’Autorità per i numerosi adempimenti che sono chiamati a svolgere e implementare di conseguenza la qualità dei servizi offerti ai cittadini” – ha concluso.