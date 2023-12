A Bari arriva #WeFilminPuglia: “Il cinema che s’industria”

Nel capoluogo pugliese arriva #WeFilminPuglia – il cinema che s’industria. Si tratta di un evento, al suo primo appuntamento, interamente dedicato al settore cinematografico e audiovisivo che opera sul territorio. Al bilancio di quello che è stato prodotto e distribuito nel 2023 in Puglia, seguirà una panoramica sui progetti del 2024 grazie al costante e costruttivo confronto con Regione Puglia, Apulia Film Commission, autori e produttori.

Il palinsesto dell’evento prevede un talk pomeridiano di settore per consentire agli addetti ai lavori, istituzioni e media di instaurare relazioni, scambi di idee, info e contatti. L’evento proseguirà con ABISSI, il progetto musicale di Pietro Naglieri, che si esibirà con Stefania di Pierro – voce, Fabio Accardi – batteria e Luigi Salerno – voce e chitarra. Al termine del concerto, dj set d’autore di Misspia, che incanterà con la sua selezione vintage con proiezioni cinematografiche d’antan.

WeFilminPuglia prende spunto dal fatto che fare cinema in Puglia non rappresenta più un diversivo, o un’occupazione occasionale, ma da tempo, grazie alle politiche di sostegno ed incentivo promosse dalla Regione, è diventata una delle attività economiche di strategica importanza e soprattutto una concreta opportunità di lavoro per tanti giovani pugliesi. #WeFilminPuglia è l’hashtag che CNA Cinema e audiovisivo Puglia ha scelto per esprimere e raccontare l’orgoglio professionale dei pugliesi che il cinema non lo sanno solo ospitare, ma lo sanno fare in prima persona. La Puglia rappresenta per versatilità paesaggistica, professionalità delle maestranze e talento imprenditoriale una della location ormai più ambite per produzioni nazionali e internazionali, e questo è il patrimonio che dobbiamo difendere e proteggere per le generazioni future di autori, tecnici e maestranze della nostra Regione.

Di seguito il programma:

ore 18:00 Talk di settore: Le prospettive del cinema pugliese per il 2024

ore 21:30 Live performance “Abissi” con Pietro Naglieri, Stefania di Pierro, Fabio Accardi e Luigi Salerno

ore 23:00 Dj set d’autore a cura di Misspia