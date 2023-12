Bari, camion perde carico: chiuso sottovia in via Napoli

Il sottovia di via Napoli, angolo via Costa, in direzione tangenziale Sud, è attualmente chiuso al traffico. Lo comunica la Polizia Locale che invita la cittadinanza a scegliere percorsi alternativi. Secondo quanto emerso, un mezzo pesante, avrebbe perso del carico, fatto che sta intralciando la regolare percorrenza interdetta sino a quando non saranno terminate le operazioni di ripristino.