Bari, contributi alle associazioni culturali: online la graduatoria

Ad esito dell’avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese e associazioni culturali per l’anno 2023, è stata pubblicata sul sito istituzionale, a questo link , la relativa graduatoria, suddivisa in tre sezioni: progetti ammessi all’assegnazione dei contributi, progetti non ammessi per non aver raggiunto il punteggio complessivo minimo previsto, progetti non valutabili per assenza della documentazione prevista dall’avviso.