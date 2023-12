Bari, domani apre la pista di pattinaggio in piazza Umberto

Aprirà nella giornata di domani, 21 dicembre, la pista di pattinaggio in piazza Umberto. Dopo gli allacci e gli interventi di manutenzione, l’impianto è pronto e per domani alle 18 sarà inaugurato. La pista, lunga 24 metri e larga 10, sarà aperta a grandi e piccini. Il costo del biglietto sarà di 6 euro per mezz’ora e 8 euro per un’ora, senza distinzioni di prezzo per adulti o bambini.

Piazza Umberto resta il fulcro delle iniziative natalizie, tra mercatini (che resteranno fino al 26 dicembre), il villaggio di Babbo Natale e la giostra del trenino. Non è comunque la prima volta che viene installata una pista di pattinaggio, anche se diversi anni fa scoppiarono polemiche da parte di alcuni professori universitari per l’alto volume della musica che veniva diffusa proprio dalla pista.