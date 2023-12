Bari, dopo 56 anni chiude storica attività in centro: “Fine di un’era”

Dopo 56 anni di servizio alla cittadinanza chiude Giordano, lo storico negozio di abbigliamento, aperto nel 1967 da Giuseppe Giordano e sua moglie Angela, situato in via Carulli, nel cuore della città. Una storia di passione fortemente legata al capoluogo pugliese. La coppia, originaria di Capurso (Ba), era emigrata in Sardegna in cerca di fortuna e, dopo aver messo i primi passi nel settore dell’abbigliamento a Cagliari, decise di tornare in Puglia dove aprì il suo negozio con la collaborazione dei vari figli che nel tempo hanno contribuito alla sua crescita. Dagli anni ’80, l’attività è stata gestita dal figlio Sandro, che ha continuato con passione l’eredità dei genitori.

Si tratta di un negozio che, di fatto, è stato un prezioso punto di riferimento per i cittadini, in particolare per le donne che hanno popolato gli spazi potendo contare su un vasto assortimento di vestiario. La chiusura del negozio segna la fine di un’era per Bari oltre che per la famiglia Giordano. Sandro, il figlio di Giuseppe, che ha dedicato gran parte della sua vita al negozio con la collaborazione della moglie Alessandra, proseguendo l’attività di famiglia, andrà in pensione. “Questo lavoro ci ha permesso di conoscere una splendida clientela – ha commentato Sandro Giordano – ringrazio tutti per la stima e l’affetto dimostrati negli anni per molti clienti, il negozio è stato più di un semplice posto dove fare acquisti: è stato un luogo di incontri, ricordi, amicizie e storie di stima e affetto che sono nate in via Carulli 18” – ha concluso.