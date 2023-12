Bari, il Natale solidale: giochi per i bimbi del reparto oncologico

Insieme per la solidarietà. Un gruppo di amici ha deciso di raccogliere fondi per acquistare giocattoli per i piccoli ricoverati nel reparto oncologico del Policlinico di Bari. Fabio Florio e i suoi amici più stretti ha deciso così di dare un senso diverso al Natale e di regalare un sorriso ai piccoli pazienti. Una iniziativa che ha permesso di raccogliere 1400 euro utilizzati per acquistare 4 giochi e accessori hitech a bambino più un buono di 60 euro da Cisalfa. Ieri la distribuzione dei doni, accompagnati da Spiderman. “Questa è un’idea nata da noi amici più stretti – racconta Claudio – appassionati di un gioco basato sulla lotta alla sopravvivenza che è quello che fanno ogni singolo giorno questi fantastici bambini! Con questo gesto speriamo di regalare un sorriso in occasione del santo Natale a questi fantastici guerrieri e che la vita gli possa riservare la vittoria più bella”. “Vogliamo ringraziare Happy casa che ha donato non 13come da accordo ma 35 giochi, cuffie bluetooth e smartwatch”.