Lavori sulla statale 16, in particolare in direzione Sud, dallo svincolo per la Stanic allo svincolo per via Caldarola dove sono in corso le operazioni di restringimento carreggiata. Per questa ragione, evidenzia la polizia locale, ci sono disagi al traffico ed è possibile che si creino code e rallentamenti. “Scegliete percorsi alternativi” – sottolinea la polizia locale.

Foto repertorio