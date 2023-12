Incidente alle porte di Bari, lunghe code e disagi al traffico

Incidente a Bari, disagi al traffico. È accaduto poco fa in via Amendola, nei pressi della rotatoria di Mungivacca, nelle vicinanze dell’ingresso della città. Fino alle 15 circa, per via del sinistro, che ha coinvolto un autocarro e un’auto, risultavano congestionati anche un tratto della SS100, in direzione Bari, all’altezza dello svincolo per l’Ikea e la statale 16, in direzione Sud. La polizia locale consiglia di moderare la velocità. Le operazioni di ripristino della viabilità sono in corso.

Foto repertorio