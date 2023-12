Pochi addobbi fuori dal centro a Bari, Decaro: “Tardi, ma ci sono”

“Ho sentito stamattina i commercianti e ho spiegato che l’amministrazione comunale, che nel passato attraverso l’azienda del gas si occupava di illuminare buona parte della città, per problemi rispetto alla liquidità e non al bilancio, che è solido, negli ultimi due anni non ha potuto occuparsi delle luminarie di tutto il Comune”. Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della presentazione della campagna di donazioni in favore della Fondazione teatro Petruzzelli battezzata ‘Tutti all’opera, diventa anche tu protagonista della nuova stagione’. Il riferimento è alla polemica di alcuni commercianti che hanno lamentato l’assenza di luminarie natalizie.

“Abbiamo illuminato con i fondi comunali alcune zone – ha aggiunto – comprese le periferie dove siamo arrivati tardi, visto che vengono montate in questi giorni. Ma le luminarie sono arrivate in tutti i Municipi”. “In piazza Mercantile – ha chiarito – ho chiesto ai commercianti di adoperarsi e di mettere delle luminarie, perché tutto quello che vediamo in città è frutto degli investimenti dei privati. Anche in piazza del Ferrarese si tratta di risorse di imprenditori che stanno sostenendo le attività in città”.