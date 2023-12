Condomini solidali in Puglia, ecco i vincitori del bando

I comuni salentini di Martano e Corigliano d’Otranto, nel Leccese, sono i vincitori del bando sui condomini solidali e abitare sociale, presentato dall’assessorato alle politiche abitative della Regione Puglia. Lo annuncia l’assessora Anna Grazia Maraschio: “Con questi progetti – dice – si avviano percorsi sperimentali per un nuovo abitare, dedicati alle donne vittime di violenza, ai nuclei familiari con persone disabili. Per le cosiddette categorie fragili abbiamo pensato questo bando, con il quale vogliamo sperimentare progetti pilota di interventi di inclusione sociale riguardo persone in condizioni di maggiore fragilità economica e sociale, come appunto le famiglie con persone disabili; le coppie di anziani soli; i nuclei monogenitoriali con bambini; le persone singole in età avanzata; i nuclei di immigrati regolarmente presenti sul territorio nazionale; le donne vittime di violenza”.

“Ho fortemente voluto quest’ultima categoria tra i beneficiari della misura: donne – riferisce – costrette a lasciare il proprio domicilio e che necessitano di ritrovare la propria indipendenza”. “Sono orgogliosa di questo risultato, perché si raccolgono i frutti della politica che stiamo perseguendo, che parte da una conoscenza profonda delle cicatrici sociali che si sono aperte con le ultime crisi economiche, tra cui l’impoverimento del ceto medio, dovuto a eventi che minano gli equilibri familiari, con il conseguente aumento di persone in condizione di fragilità. Per questo – conclude – è necessario realizzare spazi di condivisione e solidarietà, per creare comunità”. Il finanziamento che si sono aggiudicate le amministrazioni di Martano e Corigliano d’Otranto ammonta a un totale di 50mila euro (25mila euro a Comune).