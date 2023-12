Fisioterapista ucciso a Bari, domani i funerali

Si svolgeranno domani pomeriggio a Santa Fara i funerali di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista ucciso a pochi passi da casa la sera del 18 dicembre scorso nel piazzale antistante lo stabile in cui abitava, in via Tauro, a Bari. La salma è stata infatti riconsegnata alla famiglia dopo essere stata sottoposta ad autopsia nel reparto di medicina legale del Policlinico. Dagli esami effettuati da Francesco Introna e la sua equipe sono emerse lesioni multiple su varie parti del corpo a causa dei numerosi proiettili di pistola che lo hanno colpito in diverse aree, ha lesioni contusive diffuse (forse provocate da colpi inferti con oggetti contundenti e dalla caduta) e alcune fratture. Continuano, intanto, le indagini della squadra mobile per rintracciare l’assassino di Di Giacomo. Nelle ore successive al delitto sono stati ascoltati testimoni, per lo più residenti nello stabile in cui abitava l’uomo – insieme alla moglie e i due figli – e delle palazzine vicine. Non ci sono testimoni diretti dell’omicidio, ma alcuni avrebbero visto un’auto allontanarsi dal luogo del delitto, avvenuto intorno alle 20.30. Gli inquirenti stanno dunque cercando di individuare questa vettura dalle immagini delle telecamere di sorveglianza delle vie circostanti, non essendocene sul posto.