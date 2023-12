Incidente nello stabilimento Bosch di Bari, operaio ferito

Un operaio di 45 anni è rimasto ferito gravemente ieri a Bari mentre era al lavoro nello stabilimento Bosch, e ora è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione del Policlinico. Dopo l’incidente i sindacati hanno proclamato uno sciopero che è in corso oggi per tutti e tre i turni di fabbrica. A quanto si apprende, l’operaio ieri mattina era al lavoro sulla linea ‘Zc corpo’ della fabbrica quando è rimasto incastrato in un macchinario riportando un grave trauma toracico, un trauma addominale e la frattura del perone della gamba.

La dinamica dell’incidente è da chiarire e sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Modugno e del personale dello Spesal della Asl di Bari. “Siamo vicini all’operaio coinvolto ma questo ennesimo incidente sul lavoro ci dice che è necessario intervenire”, dichiara all’ANSA Ciro D’Alesio, segretario della Fiom Bari. “È inammissibile – prosegue – che accadano episodi del genere sul posto di lavoro”. Il sindacalista evidenzia che “dal punto di vista della sicurezza la Bosch è una fabbrica attenta e bisogna capire bene come e perché è successo l’incidente”.