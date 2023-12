Scalo Ferruccio di Bari, camionista investe e uccide un collega

L’autista di un camion è morto dopo essere stato investito da un collega alla guida di un altro mezzo pesante all’interno di un’area della scalo merci ferroviario Ferruccio a Bari. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, ma solo oggi se ne è avuta notizia. La vittima, a quanto si apprende, era dipendente di una società esterna a Rfi. Per l’uomo, originario di Corato, in provincia di Bari sono stati inutili i soccorsi del personale del 118. Sull’accaduto indagano agenti della Polizia locale di Bari e personale dello Spesal della Asl che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente. La magistratura ha disposto l’autopsia, che sarebbe in corso.