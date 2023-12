Scia di gatti avvelenati a Manfredonia, è giallo

Continuano le segnalazioni di gatti trovati morti nelle zone periferiche di Manfredonia. Con molte probabilità si tratta di gatti morti avvelenati in numero imprecisato, ma comunque alto. Sulla vicenda interviene l’Associazione Italiana difesa animali e ambiente che in una nota invita coloro che trovano un gatto avvelenato, “ad avvisare immediatamente i veterinari pubblici e – se è un gatto di proprietà – di fare denuncia alle forze dell’ordine. Comunque- scrivono gli animalisti – procederemo noi stessi nei prossimi giorni e comunque prima di Natale ad inviare un’esposto alla procura di Foggia per chiedere indagini in merito a questi avvelenamenti”.