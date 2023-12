“Si denuda davanti alle fermate dei bus”: l’allerta a Bari

Il tam tam sui social per avvertire ragazzine e famiglie è iniziato nella giornata di ieri e riguarda la zona di San Girolamo. “Attenzione si sta aggirando a Fesca alle fermate degli autobus un tizio con una Audi scura che si accosta alla fermata quando vede le ragazzine e si abbassa pantaloni e mutande, purtroppo dallo spavento non siamo riusciti a prendere la targa”, si legge in un post con il quale si invitano ragazzine e i loro genitori a prestare attenzione.