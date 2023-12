Sparatoria nell’università di Praga: almeno dieci i morti

Una sparatoria è avvenuta all’università piazza Jan Palach, nella città vecchia di Praga. “Ci sono morti e feriti sulla scena. I cittadini sono invitati a non rimanere nelle vicinanze ” ha comunicato la polizia che in un secondo momento ha infornato che l’uomo è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti. La sparatoria è avvenuta alla facoltà di Lettere dell’Università Carolina, nel centro di Praga. La polizia ha riferito che sul posto ci sono diversi morti e decine di feriti, l’intero edificio sulla piazza Jan Palach è stato evacuato e l’area circostante è stata chiusa.

Gli agenti stanno perlustrando la zona per assicurarsi che non ci siano altri attentatori, ha detto il sindaco Bohuslav Svoboda alla televisione ceca. Abbiamo molti feriti, lo spettro è molto ampio, dai feriti leggeri a quelli più gravi, e sfortunatamente anche dei morti. Non abbiamo ancora un numero preciso”, ha detto Jana Postova, portavoce dei soccorritori di Praga.

