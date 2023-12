Trani, incendiato ingresso di un bar: è caccia al responsabile

Un incendio è stato appiccato da ignoti la scorsa notte al portone d’ingresso del cocktail bar Tom che si trova in via Annunziata, strada del centro di Trani. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Ad aiutare gli investigatori saranno non solo i reperti trovati sul luogo dell’incendio ma anche i frame registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e del bar. Nessuno è rimasto ferito. A ricostruire, attraverso una nota, quanto accaduto è la Socify Srl, società titolare del locale. “Alle ore 3:30” della scorsa notte una persona “incappucciata in sella a una bici ha depositato una tanica contenete benzina all’esterno del locale dandogli successivamente fuoco. Le fiamme – viene spiegato – hanno logorato i portoni in legno massello e annerito la facciata del palazzo. Fortunatamente non si sono propagate all’interno del locale”.

“Abbiamo messo a disposizione delle autorità tutti i filmati che riprendono interamente la scena e che contribuiranno a risalire all’autore”, prosegue la Srl specificando che “non avendo mai subito richieste estorsive o minacce non sappiamo se si tratti di microcriminalità o di un atto vandalico ma siamo certi che le indagini ci sapranno dare una rapida risposta”. “Fare impresa – sostiene la società – non è semplice e lo sapevamo sin dall’inizio di questa avventura, ma non saranno atti come questi a farci passare la voglia di investire e contribuire alla crescita del nostro territorio”. “Ci confortano i tanti messaggi di affetto che stiamo ricevendo da colleghi, clienti e amici oltre alla vicinanza mostrata da istituzioni locali e associazioni di categoria. Per questo – conclude la nota- saremo aperti già questa sera per trasmettere un messaggio chiaro: nella nostra città non c’è spazio né per la violenza né per la paura”.