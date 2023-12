A gennaio i primi treni sulla Bari-Bitritto: ok della Regione

Partiranno da gennaio i treni sulla nuova linea Bari-Bitritto. Ieri la giunta regionale ha approvato gli atti necessari per dare avvio al servizio, affidandolo direttamente a Trenitalia fino al 2032 con decorrenza da gennaio 2024.

La nuova linea si estenderà dalla stazione di Bitritto fino a Bari Centrale, passando per i quartieri di Carbonara, Santa Rita e Loseto, e sarà connessa alla linea Bari – Taranto. Il collegamento consentirà di raggiungere in 20 minuti il centro di Bari da Bitritto. Lunga circa 10 chilometri, di cui 3 in viadotto, la linea è elettrificata e attrezzata con il sistema “controllo marcia treno”.

“Con l’attivazione della Bari-Bitritto, la stazione di Bari Centrale sarà un hub di scambio ferroviario e intermodale sempre più importante – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. Con la sottoscrizione del contratto a Trenitalia, ormai possibile poiché sono stati completati tutti i passaggi burocratici necessari, si può mettere in esercizio un collegamento ferroviario tanto atteso dall’utenza che garantirà 28 corse al giorno dal lunedì al sabato e corse ridotte la domenica dalle 6 alle 20, con fermate intermedie a Bari-Loseto e Bari-S. Rita”.

“Con questa decisione – conclude Maurodinoia – puntiamo a rendere un’offerta di trasporto pubblico ferroviario sempre più capillare e moderna, cardine dell’intermodalità dei trasporti regionali”. Nell’atto firmato ieri dalla giunta sono stati previsti altri servizi e investimenti, ed è quindi stato autorizzato lo stanziamento complessivo di 113 milioni di euro nei 9 anni di vigenza del contratto, a valere sul Fondo nazionale per i trasporti e su risorse del bilancio autonomo.