Bari-Cosenza: la storia. Marino: “Vincere a tutti i costi”

Tornare subito a far punti per non allontanarsi troppo dal treno playoff. Questo è solo uno degli ingredienti di Bari Cosenza, prossimo match di campionato dei biancorossi. La formazione calabrese è reduce dal pari casalingo contro il Parma ed è distante solo 1 punto dal Bari in classifica.

Bari – Cosenza, match valido per la diciottesima giornata del campionato di serie B si giocherà sabato 23 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 16.15.

L’avversario – Il Cosenza Calcio, meglio noto come Cosenza, è una società calcistica italiana fondata il 18 novembre 1912 (l’inizio dell’attività agonistica documentata risale al 23 febbraio 1914) e cominciò a partecipare al campionato italiano di calcio nel 1927. Dal 1964 il Cosenza disputa le sue gare allo stadio San Vito-Gigi Marulla, impianto capace di ospitare 24.209 spettatori.

Il Cosenza vanta 25 partecipazioni al campionato di Serie B, categoria nella quale ha esordito nel 1946-1947 e nella quale ha colto il suo massimo risultato nel 1991-1992, piazzandosi al quinto posto in classifica a due punti dalla promozione nella massima serie, e nel campionato 1988-1989 con il sesto posto. Nella sua storia il club si è aggiudicato un titolo di IV Serie nel 1958, una Coppa Anglo-Italiana nel 1983, una Coppa Italia Lega Pro nel 2015, divenendo la prima e unica squadra calabrese ad aver vinto un trofeo nazionale ed un Campionato nazionale Dante Berretti di Serie A-B nel 1992-93.

I precedenti tra Bari e Cosenza sono 34 e il bilancio sorride ai biancorossi che si sono imposti 17 volte, 7 sono stati i pareggi, mentre i lupi silani si sono affermati 10 volte. In terra pugliese si sono disputate 17 gare e il bilancio è nettamente in favore dei galletti con 11 vittorie, 4 pareggi e solo 2 affermazioni calabresi. La vittoria più larga del Bari è quella del 30 marzo 1952: i biancorossi vinsero per 4-1 grazie alle due doppiette di Bretti e Voros.

Bari e Cosenza si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’, il 12 febbraio scorso e la gara terminò 2-1 per la squadra allenata da Michele Mignani. In gol andarono Esposito e Cheddira per il Bari, Rispoli per i rossoblù calabresi.

Doppi ex della sfida: : Luigi De Rosa, Dario Gay, Anthony Partipilo, Giuseppe Statella, Pietro Parente, Tomaso Tatti, Leandro Greco, Federico Giampaolo, Pietro Maiellaro, Daniele Sciaudone, Michele Camporese, Riccardo Maniero, Costante Tivelli, Gabriele Messina, Angelo Deruggiero, Mark Edusei, Alessio Brogi, Bruno Fantini, Angelo Alessio, Emanuele Brioschi, Aurelio Pavesi De Marco, Giuseppe Calzolari, Carlo Stradella, Lino Begnini, Pierluigi Frattali e Gennarino Ottogalli.

Ex del match saranno Alessandro Micai, Manuel Marras, Gennaro Tutino e Tommaso D’Orazio nel Cosenza.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bortolo Mutti, János Vanicsek e András Kuttik.

I TECNICI – Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Pasquale Marino: “Ci sono diverse assenze: Koutsoupias non è disponibile per questa partita, ma recuperiamo Sibilli. Purtroppo ogni settimana c’è qualcosa che manca, ma non ci siamo mai lamentati. Contro il Cosenza dobbiamo fare risultato a tutti i costi, ma bisogna arrivarci attraverso il gioco. Scenderanno in campo quelli che stanno meglio, poi vedremo chi recupera prima o chi è stanco per alternarlo. Acampora? Non è il calciatore che conosciam, ma far rifiatare qualche giocatore non significa bocciarlo. Circa il mercato è presto per parlarne anche se con la proprietà il dialogo è costante. La priorità va data alle prossime due partite. Se ci sono opportunità si farà qualcosa: cercheremo rinforzi in avanti e qualche altra cosa, ma non in difesa. La società ci tiene tantissimo che le cose cambino, in questo momento siamo un po’ distanti dagli obiettivi”.

In casa Cosenza, ha parlato il tecnico Fabio Caserta. Dichiarazioni riprese da lacnews24.it: “Per il Bari non è stato facile ripartire dopo quello che è successo l’anno scorso. Sono convinto che sia una squadra forte, per certi versi anche più della passata stagione, allenata da un tecnico che conosco molto bene. Marino è uno dei più bravi che ho avuto quando giocavo. La storia parla per lui. Ha allenato e fatto grandi risultati anche in Serie A. Poi come persona è eccezionale. In questo momento il Bari sta attraversando un momento di difficoltà ma sono certo del loro valore. Non sarà una partita facile su di un campo molto grande. – ha concluso Caserta – Dobbiamo avere lo stesso spirito della gara col Parma”.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-3): Brenno, Dorval, Vicari, Di Cesare, Ricci, Maita, Benali, Edjouma, Achik, Nasti, Sibilli. All.: Marino.

COSENZA (3-5-2): Micai, Meroni, Venturi, Fontanarosa, Cimino, Florenzi, Voca, Zuccon, Martino, Tutino, Forte. Allenatore: Caserta.

Arbitrerà la gara il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Gli assistenti saranno Niccolò Pagliardini della sezione di Arezzo e Marco D’Ascanio della sezione di Ancona. Quarto ufficiale sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano, mentre al VAR ci sarà Gianluca Aureliano (Bologna), coadiuvato dall’ AVAR Alberto Santoro (Messina).