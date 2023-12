Bari, finge di vendere orologi di marca: truffa al Libertà

“Si aggirava ieri dalle parti del nostro quartiere un tizio con una 500L nera. Ha fermato un mio familiare, dicendogli di essere un suo vecchio amico, ha chiesto come stanno figli e nipoti, pensione”. Inizia così il racconto dell’ennesima truffa ai danni di un residente del rione Libertà.

“Chiaramente – continua il racconto – prende di mira gente anziana come nel nostro caso. Dice di lavorare a Milano come rappresentante di orologi, perché la compagna svizzera fa da intermediaria. In ricordo della vecchia amicizia ha voluto “regalare” un orologio di valore con tanto di cofanetto e garanzia ma chiede di pagargli solo l’iva per una questione di contabilità. Se la vittima non ha contante vi chiede di prelevare, anche piccole somme; nel nostro caso si è “accontentato” di 40 euro in contanti. Una truffa simile va avanti dal 2020 un po’ in tutta Italia, non so dire se sia lo stesso soggetto; sapete bene che catene di whatsapp o fake news non le faccio girare ma essendo capitato a noi personalmente purtroppo è vero. Cerchiamo di aiutarci così da evitare altri casi”.