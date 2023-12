Bari, polemica sull’aumento del ticket al Polipark del Policlinico

Dal primo gennaio aumenteranno le tariffe del Polipark che passerà da un euro a 2 euro e 50. Forte la protesta della Flc Cgil che ha consegnato una lettera anche al sindaco Antonio Decaro.

“I dipendenti di una delle più grandi aziende dell’area metropolitana di Bari e regionale (oltre tremila dipendenti tra PTA e docenti, cinquantamila studenti ed un indotto importante) si confrontano ormai da anni con il gravoso problema del parcheggio in città – si legge nella lettera – Per le lavoratrici ed i lavoratori che devono raggiungere molte delle sedi dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la possibilità di parcheggiare la propria auto senza spendere una parte del loro già risicato stipendio, è un’utopia. La notizia che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le tariffe del Polipark del Policlinico subiranno un aumento considerevole passando da 1 euro a 2,50 euro al giorno è proprio recentissima”.

“Un altro importante parcheggio cittadino, il Gestipark del murattiano, in zona Ateneo, ha elevato il costo dell’abbonamento annuale e mensile in modo stratosferico incidendo ancora una volta sull’economia delle famiglie baresi e dell’Area Metropolitana dove risiede, tra l’altro, la maggior parte delle lavoratrici e del lavoratori del Mega Ateneo barese. E’ da sottolineare anche, che questo parcheggio il cui costo orario è comunque elevato (€ 1,80 all’ora), si satura facilmente già in prima mattinata, senza contare l’ulteriore affluenza in periodi come quello delle festivită”.

“A complicare ulteriormente questa situazione ed anche a causa dei lavori in corso presso il parcheggio del Parco Rossani, si è costretti spesso a lasciare la propria auto presso i parcheggi privati del centro cittadino le cui tariffe arrivano a superare i € 2,50 all’ora, a tal riguardo precisiamo che le lavoratrici ed i lavoratori dell’Università possono svolgere il loro servizio in una articolazione oraria fino a 9 ore giornaliere ed alcune categorie di dipendenti possono superare le ore indicate anche tutti i giorni – prosegue la lettera – Chiediamo, pertanto, al Sindaco di promuovere ogni possibile azione volta a rendere la mobilità in città più sostenibile rivolgendo anche un’attenzione particolare a quelle zone della città che ospitano Plessi universitari. Chiediamo di valutare con particolare favore:

1) l’attivazione di convenzioni con le aziende che gestiscono i parcheggi cittadini e con le aziende che gestiscono i Trasporti Pubblici al fine di fornire NUOVI abbonamenti (a fronte anche dei numerosi pensionamenti… “sono stati disattivati gli abbonamenti agevolati a chi non è piú lavoratore???) e titoli di viaggio a prezzi agevolati per i dipendenti;

2) l’attivazione di nuove linee di trasporto pubblico e il potenziamento di quelle esistenti;

3) nuove campagne di incentivazione della mobilità ciclabile e della micromobilità sia privata che in sharing, realizzando anche nuovi stalli per biciclette custoditi e/o videosorvegliati.

Certi della sensibilità del Sindaco e di tutta l’Amministrazione Comunale, che già hanno dimostrato di aver intrapreso una politica concreta su queste tematiche, siamo certi che non mancherà la volontà di concretizzare le nostre suggestioni e siamo altrettanto certi che le nostre aspettative non saranno deluse”.